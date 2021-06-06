  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
En az cami bulunan il belli oldu
18 yaşına girer girmez muhtar oldu
Almanya’da İsrail karşıtlığına ağır ceza: Vatandaşlık verilmeyecek!
Dünya ABD'de son bilanço açıklandı
Dünya

ABD'de son bilanço açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 373 artarak 597 bin 377'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 17:33:00 -
ABD'de son bilanço açıklandı

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 10 bin 420 artışla 33 milyon 357 bin 373'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 373 artarak 597 bin 377'ye çıktı.

California, 3 milyon 794 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 962 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 441 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 429 ve Texas'ta 51 bin 701 olarak kayıtlara geçti.

138 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 170 milyondan fazla kişiye ilk doz, 138 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 28 milyon 809 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 907 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 472 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 346 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

345

rabbimden dilerim abddeki tüm kötüler yok olur amin
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay