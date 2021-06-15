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Dünya ABD'de silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var
Dünya

ABD'de silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var

ABD’nin Chicago kentinde çıkan silahlı kavgada 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 17:11:00 -
ABD'de silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var

Chicago polisinden yapılan açıklamada, şehrin güney kısmındaki Englewood Mahallesi'nde yerel saatle 05.45 civarında duyulan silah sesleri üzerine olay yerine intikal edildiği belirtildi.

Bir evde başlayan tartışma üzerine çıktığı anlaşılan silahlı kavgada 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 4 kişinin de civardaki hastanelere kaldırıldığı, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olayın geçtiği bölgenin trafiğe kapatıldığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü aktarıldı.

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