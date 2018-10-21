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ABD'de Raikkonen zafere ulaştı

Formula 1'de sezonun 18. mücadelesinde, Kimi Raikkonen zafere ulaşan isim oldu.

21 Ekim 2018 Pazar 23:41
ABD'de Raikkonen zafere ulaştı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı ABD Grand Prix'sinde Ferrari takımının Fin pilotu Kimi Raikkonen birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 18. mücadelesi, Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden gerçekleştirildi.

İkinci sırada başladığı yarışta bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçen Ferrari'den Raikkonen, sezonun ilk, kariyerinin 21. galibiyetini aldı. 39 yaşındaki Raikkonen, 113 yarış sonra birinci sırayı elde etti.

Red Bull-TAG Heuer'den Hollandalı Max Verstappen'in ikinci tamamladığı yarışı, Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton üçüncü sırada bitirdi.

19. yarış Meksika'da

Pilotlar klasmanı lideri Hamilton'ın en yakın takipçisi Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise yarışta 4. sırayı alarak rakibinin şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermedi.

Bu sonuçla puanını 346'ya yükselten şampiyona lideri Hamilton, sezonun bitimine 3 yarış kala Vettel ile arasındaki farkı 70'e çıkardı. İki sürücüyü, 221 puanla Raikkonen ve 217 puanla Mercedes'ten Valtteri Bottas izledi.

Sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'si, 28 Ekim'de yapılacak.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 23:41
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