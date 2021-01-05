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Aktüel ABD'de onkolog, Kovid-19 salgınının maddi açıdan sıkıntıya soktuğu 200 hastasının borcunu sildi
Aktüel

ABD'de onkolog, Kovid-19 salgınının maddi açıdan sıkıntıya soktuğu 200 hastasının borcunu sildi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:34:01 -
ABD'de onkolog, Kovid-19 salgınının maddi açıdan sıkıntıya soktuğu 200 hastasının borcunu sildi

ANKARA (AA) - ABD'de bir onkolog, 200 hastanın yaklaşık 650 bin dolarlık borcunu sildi.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Arkansas eyaletinde Dr. Ömer Atik, yaklaşık 30 yıl önce kurduğu Kanser Tedavi Merkezini geçen yıl kapatma kararı aldı ve alacakların tespiti sırasında bazı ailelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından maddi açıdan çok kötü etkilendiğini fark etti.

Atik, bunun üzerine çoğu tedavi masraflarını ödeyemeyecek durumda olan 200 hastanın 650 bin dolarlık borcunu silme kararı aldı.

ABC'nin "Good Morning Amerika" programına katılan Atik, "Bunun için her şeyi olumsuz etkileyen salgın döneminden daha iyi bir zaman olamayacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

Pine Bluff'ta 1991 yılında Arkansas Kanser Kliniğini kuran Pakistan asıllı Atik, Little Rock'taki Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde profesör olarak çalışıyor.

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