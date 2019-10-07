ABD'de neler oluyor! Mark Esper, Türkiye paylaşımını sildi
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, 'ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor' paylaşımını sosyal medya hesabından sildi.07 Ekim 2019 Pazartesi 23:06
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Twitter'dan üzerinden paylaştığı 'ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor' şeklindeki paylaşımını sildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının ardından Türkiye'nin bölgeye yönelik askeri operasyon başlatması bekleniyor.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden yaptığı "Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer NATO müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" şeklindeki paylaşımını sildi.
YORUM YAZ