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ABD'de neler oluyor! Mark Esper, Türkiye paylaşımını sildi

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, 'ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor' paylaşımını sosyal medya hesabından sildi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:06
ABD'de neler oluyor! Mark Esper, Türkiye paylaşımını sildi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Twitter'dan üzerinden paylaştığı 'ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor' şeklindeki paylaşımını sildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının ardından Türkiye'nin bölgeye yönelik askeri operasyon başlatması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden yaptığı "Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer NATO müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" şeklindeki paylaşımını sildi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:06
  1. ABD
  2. ABD Savunma Bakanı Mark Esper

YORUM YAZ

  • bahobaho16 dk önce
    öd korkusu diyelim
  • abdullahabdullah17 dk önce
    evanjelik-siyonist çetelerin cirit attığı ABD VADESİ BİTEN KÜLÜSTÜR ARABA GİBİ, HER TARAFINDAN FARKLI SES ÇIKIYOR:)))
  • yeniçeriyeniçeri35 dk önce
    nedir bugün bu amerkia yaa. yok amrika bunu dedi yok şunu yaptı... bize ne amerikadan arkadaş. biz ne yaptık yapacaz, onu konuşalım. 

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