ABD'de neler oluyor! Mark Esper, Türkiye paylaşımını sildi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, 'ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor' paylaşımını sosyal medya hesabından sildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Twitter'dan üzerinden paylaştığı 'ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor' şeklindeki paylaşımını sildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının ardından Türkiye'nin bölgeye yönelik askeri operasyon başlatması bekleniyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden yaptığı "Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer NATO müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" şeklindeki paylaşımını sildi.

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