  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bini geçti

Son 24 saatte 713 kişi daha hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:59:29 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bini geçti

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 713 artarak 209 bin 196'ya çıktı.

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 7 artışla 7 milyon 288 bin 932'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 713 artarak 209 bin 196'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 524 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 103 milyon 590 bini aştı.

California 807 bin ile ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyalet olurken, California'yı Texas, Florida ve New York izliyor.

- ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 6 milyondan fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 718 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk gazeteciler, Ermenistan saldırısında ölümden döndü! İşte o anlar
Gündem

Türk gazeteciler, Ermenistan saldırısında ölümden döndü! İşte o anlar

Azerbaycan'a saldıran Ermenistan güçleri, sivil yerleşim yerlerinin yanında basın mensuplarının bulunduğu alanı da hedef aldı. Anadolu Ajans..
Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Ermenistan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak'ın sosyal medyada paylaşımı ilgi gördü. Işılak, 'Kayıtsız, şartsız Azerbaycan’ın yanındayız’ dedi...
Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber
Yerel

Çapa'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanından üzen haber

İstanbul, Çapa Tıp Fakültesi'nde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Rıfat Babayiğit, bir gözünün görme yetisini kaybettiğini açıkladı...
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı