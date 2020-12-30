ABD'de Kovid-19 rakamları 2021 öncesi yeni seviyelere çıktı

NEW YORK (AA) - 2021 yılına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde giren ABD'de salgın rakamları "yeni en üst seviyelere" ulaştı.

Ülkedeki Kovid-19 rakamlarını derleyen Kovid İzleme Projesi (Covid Tracking Project) verilerine göre, dün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 700'ü aşarken, hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı ise salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 124 bin 686'ya ulaştı.

Eyalet bazında Teksas 11 bin 775 hastayla Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alınanlarda zirve yaparken, Kovid-19 hastaları eyalet genelinde hastanelerin yüzde 15 kapasitesini oluşturdu, Laredo gibi salgının yoğun olduğu bazı noktalarda ise bu oran yüzde 36'ya çıktı.

Teksas Valisi Greg Abbott, birkaç günde salgın rakamlarında gerileme görülmediği takdirde "ekonomik ve sosyal sınırlamaları tekrar başlatabilecekleri" uyarısında bulundu.

Teksas eyaletinin resmi internet sitesi paylaşımında ise dün 26 bin 990 yeni vakayla eyalette şu ana kadar 1 günde en fazla artışın kaydedildiği, ancak bu sayı içinde Noel tatilinde rapor edilmeyen vakaların da olabileceği bildirildi.

- "Yaşadığımız viral bir tsunami"

Ülkede salgının etkili olduğu eyaletlerin başında gelen California'da da dün her 3 dakikada bir ölüme denk gelen günlük 442 can kaybıyla yeni bir üst seviye rakamının görüldüğü belirtildi.

Los Angeles bölgesinde, hastanelerde tedavi altına alınan hasta sayısının 7 bin 200'e çıktığı, bunun 2 ay önceye göre yüzde 1000 artış oranına denk geldiği ve şimdiye kadar eyalette görülen en üst rakam olduğu ifade edildi.

CNN'e konuşan Epideolojist Dr. Robert Kim-Farley, "Salgında dalga ve artışın çok ötesinde olduğumuzu düşünüyorum. Yaşadığımız viral bir tsunami." dedi.

- Hasta kabulünde seçici davranarak sınırlamaya gidilmesi

California Sağlık Hizmetleri Sekreteri Dr. Mark Ghaly de özellikle California'nın güney kısmındaki hastanelerin kriz içinde olduğuna işaret ederek, Noel ve yılbaşı tatilleri dolayısıyla yapılan seyahatler sonrası ocak ortasında beklenen yeni artış nedeniyle ciddi endişe taşıdıklarını vurguladı.

Ghaly, salgının en kısa zamanda kontrol altına alınamaması durumunda eyaletteki hastanelerin hasta kabulünde seçici davranarak sınırlamaya gitmek zorunda kalabileceklerinin altını çizdi.

- Tabut yapımı için tahta bulmak zorlaştı

TheDailyBeast'in haberine göre, Kovid-19 ölümleri nedeniyle Los Angeles bölgesindeki cenaze evlerinin iş yükünün yüzde 80 arttığına işaret edilerek, imalatçıların tabut yapımı için tahta bulmakta zorlandıkları öne sürüldü.

Üniversal Tabut İmalatı Şirketinin sahibi Auriel Suarez, bölgede artan tabut taleplerini karşılamada sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "52 yıldır bu işin içindeyim, asla böyle bir şey yaşamadım. Bazen tabutları cenazeye yetiştiremiyoruz." ifadesini kullandı.

- Çocuklarda vaka sayısı 2 milyonu aştı

Kovid-19 vakalarının çocuklar arasında da artışa geçtiği belirtildi.

Amerikan Pediatrik Akademisi ve Çocuk Hastaneleri Derneğince açıklanan yeni raporda, 24 Aralık itibarıyla 18 yaş altı grubunda 178 binden fazla yeni vaka görüldüğü, ülke genelinde çocuklarda toplam vaka sayısının 2 milyonu geçtiği bildirildi.

10-24 Aralık'ta çocuklarda görülen vakalarda yüzde 22 artış olduğuna dikkatin çekildiği raporda, enfeksiyona yakalanan çocukların, ABD'deki toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 12,4'üne tekabül ettiğinin altı çizildi.