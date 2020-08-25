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Aktüel ABD'de Kovid-19 hastası göçmenler gözaltı merkezlerinde tek kişilik hücrelere kapatıldı
Aktüel

ABD'de Kovid-19 hastası göçmenler gözaltı merkezlerinde tek kişilik hücrelere kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 22:55:35 -
ABD'de Kovid-19 hastası göçmenler gözaltı merkezlerinde tek kişilik hücrelere kapatıldı

ANKARA (AA) - ABD'de, gözaltı merkezlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan göçmenlerin, tek kişilik hücrelerde yetersiz sağlık koşulları altında günlerce yaşamaya zorlandığı bildirildi.

The Intercept internet sitesindeki habere göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE), Kovid-19 testi pozitif çıkan göçmenleri tek kişilik hücrelerde tecrite zorladı.

Kovid-19 belirtisi gösteren gözaltı merkezlerindeki bazı göçmenlerin, tek kişilik hücrelere alınmamak için kötüleşen sağlık koşullarını yetkililerden gizlemeyi tercih ettiği belirtildi.

Salgın belirtisi gösterdiği için Arizona eyaletindeki bir gözaltı merkezinde bir haftadan uzun süre hücrede kalan Carlos Hernandez Corbacho, yaşadıklarını “psikolojik işkence” olarak niteledi.

- Tecrit, uzun süreli travma ve intihar dürtülerine neden oluyor

Gözaltı merkezlerindeki hücrelerin az eşyalı olduğu, buraya alınan kişilerin, sınırlı sosyal etkileşim imkanı ve yetersiz sağlık koşulları nedeniyle uzun süreli travma ve intihar dürtüleri yaşayabileceği belirtildi.

74 yaşındaki Güney Koreli Choung Woong Ahn, mayıs ayında California'daki bir gözaltı merkezindeki hücrede kendisini asarak intihar etmişti.

ICE ise bu kişinin ruh sağlığı problemi yaşadığını ve intihar girişimi geçmişi olduğunu öne sürmüştü.

ABD genelindeki gözaltı merkezlerinde, ağustos ortasından itibaren Kovid-19'a yakalanan göçmen sayısı yaklaşık 5 bin, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 5 olarak açıklandı.

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