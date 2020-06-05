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Dünya

ABD'de kan donduran görüntü! Polisi diri diri yaktılar

ABD'de devam eden George Floyd gösterilerinde Meksika'da göstericiler polisin üzerine benzin döküp ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:42:00 -

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından protestolar bir çok ülkeye sıçardı. Meksika sokaklarında da protesto gösterileri yerini öfkeye bıraktı.

Ülkede George Floyd'un öldürülmesi üzerine Guadalajara kentinde bir araya gelen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, güvenlik güçlerine ait olan bazı araçları ve bir polis memurunu ateşe verdi.

Polisin üzerine benzin döktüler

Protesto sırasında bir eylemci, motosikletli polisin görüş açısını kapatırken diğeri de arkasından benzin döküp, memuru ateşe verdi. Panikle kendini yere atan polise, memur arkadaşları yardım etmeye çalışırken, eylemcilerden birkaçı tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar amatör kameralarca kayda alındı.

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Yorumlar

Murat

Bu olay Meksika da oldu.
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