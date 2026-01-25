ABD'de ICE polisi vahşeti: Sokak ortasında kurşun yağdırıp infaz ettiler!

Minneapolis kentinin en işlek caddelerinden birinde federal ajanlar dehşet saçtı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, 10'a yakın ICE polisinin bir kişiyi yere yatırıp tekme ve yumruklarla darbettiği, ardından sokak ortasında üzerine adeta şarjör boşalttığı görüldü.

"Görgü tanıkları, göğsünden vurulan 51 yaşındaki adama kalp masajı yapıldığını ancak hastane kayıtlarının şahsın hayatını kaybettiğini doğruladığını" aktardı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise vurulan kişinin silahlı olduğunu iddia ederek olay yerinden bir tabanca fotoğrafı paylaştı ancak görüntülerdeki polis şiddeti büyük infiale yol açtı.

VALİ WALZ'DAN TRUMP'A SERT ÇIKIŞ: "KATİLLERİ ÇEKİN!"

Olayın ardından Minnesota Valisi Tim Walz adeta barut püskürdü. Beyaz Saray ile görüştüğünü belirten Walz;

"Minnesota'nın artık sabrı tükendi. Trump binlerce şiddet yanlısı ve eğitimsiz memuru eyaletimizden hemen çekmeli" ifadelerini kullanarak ICE operasyonlarının durdurulmasını istedi.

Bu olay, Minneapolis'te 7 Ocak'ta 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı kadının da ICE polisleri tarafından aracında öldürülmesinin yarattığı öfkeyi daha da tırmandırdı.

SOKAKLARDA "ICE DIŞARI" SLOGANLARI

İnfazın ardından 100’den fazla gösterici "ICE dışarı" sloganlarıyla olay yerinde toplandı.

Federal ekipler ile halk arasındaki gerginlik çatışmaya dönüşürken, polis göstericileri dağıtmak için yoğun gaz bombası kullandı.

Kentteki tansiyon düşmezken, halk federal ajanların ulu orta uyguladığı bu şiddete karşı sokaklarda nöbet tutmaya devam ediyor.