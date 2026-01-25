  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski SDG’liden itiraf üstüne itiraf: ABD silahlarını satıp belediye bütçelerini yağmalamışlar Avrupa ülkesinde alarm verildi Bu da Görüntülü arayan kral tuzağı Milyonlarca çalışanın merakla beklediği o haber geldi! Yargıtay'dan emsal karar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydın'da konut teslimleri 2027 Mart'ında başlayacak Kemalistlerin “özgürlük” diye savunduğu alkol belası nelere sebebiyet veriyor! Polisler canlarını son anda kurtardı '36 suç kaydı olan biri dışardaysa hepimiz içerdeyiz demektir!' Ateşkes iddialarına Şam'dan cevap! Fransa'nın iddiası havada kaldı Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede Alo ilaç yok hattı Suriyeliler gitsin mi sorusuna ezber bozan cevap! Önce Türk kimlikli Monşerler, Siyonist ve Sabatayist Yahudiler gitsin. Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 şampiyonu ilan etti
Dünya ABD'de ICE polisi vahşeti: Sokak ortasında kurşun yağdırıp infaz ettiler!
Dünya

ABD'de ICE polisi vahşeti: Sokak ortasında kurşun yağdırıp infaz ettiler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi, protestoların ortasında bir kişiyi gözaltına almaya çalışırken onlarca mermi sıkarak öldürdü; Vali Walz, "Minnesota'nın sabrı tükendi, bu mide bulandırıcı" diyerek isyan etti.

Minneapolis kentinin en işlek caddelerinden birinde federal ajanlar dehşet saçtı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, 10'a yakın ICE polisinin bir kişiyi yere yatırıp tekme ve yumruklarla darbettiği, ardından sokak ortasında üzerine adeta şarjör boşalttığı görüldü.

"Görgü tanıkları, göğsünden vurulan 51 yaşındaki adama kalp masajı yapıldığını ancak hastane kayıtlarının şahsın hayatını kaybettiğini doğruladığını" aktardı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise vurulan kişinin silahlı olduğunu iddia ederek olay yerinden bir tabanca fotoğrafı paylaştı ancak görüntülerdeki polis şiddeti büyük infiale yol açtı.

VALİ WALZ'DAN TRUMP'A SERT ÇIKIŞ: "KATİLLERİ ÇEKİN!"

Olayın ardından Minnesota Valisi Tim Walz adeta barut püskürdü. Beyaz Saray ile görüştüğünü belirten Walz;

"Minnesota'nın artık sabrı tükendi. Trump binlerce şiddet yanlısı ve eğitimsiz memuru eyaletimizden hemen çekmeli" ifadelerini kullanarak ICE operasyonlarının durdurulmasını istedi.

Bu olay, Minneapolis'te 7 Ocak'ta 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı kadının da ICE polisleri tarafından aracında öldürülmesinin yarattığı öfkeyi daha da tırmandırdı.

SOKAKLARDA "ICE DIŞARI" SLOGANLARI

İnfazın ardından 100’den fazla gösterici "ICE dışarı" sloganlarıyla olay yerinde toplandı.

Federal ekipler ile halk arasındaki gerginlik çatışmaya dönüşürken, polis göstericileri dağıtmak için yoğun gaz bombası kullandı.

Kentteki tansiyon düşmezken, halk federal ajanların ulu orta uyguladığı bu şiddete karşı sokaklarda nöbet tutmaya devam ediyor.

 

ABD'de resmi ku klux klan'a doğru! ICE polislerine evlere baskın izni
ABD'de resmi ku klux klan'a doğru! ICE polislerine evlere baskın izni

Dünya

ABD'de resmi ku klux klan'a doğru! ICE polislerine evlere baskın izni

Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi
Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi

Gündem

Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi

Trafikte yapay zekâ: Robot polis göreve başladı
Trafikte yapay zekâ: Robot polis göreve başladı

Dünya

Trafikte yapay zekâ: Robot polis göreve başladı

İdamı getirin artık! Şişli'de çöpte başı olmayan kadın cesedi bulundu
İdamı getirin artık! Şişli'de çöpte başı olmayan kadın cesedi bulundu

Gündem

İdamı getirin artık! Şişli'de çöpte başı olmayan kadın cesedi bulundu

Şişli'deki vahşette yeni gelişme
Şişli'deki vahşette yeni gelişme

Gündem

Şişli'deki vahşette yeni gelişme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23