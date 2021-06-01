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Dünya ABD'de hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor
Dünya

ABD'de hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin batı eyaletlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 18:52:00 -
ABD'de hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor

ABD’nin batı eyaletlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, California’nın kuzey bölgesindeki San Joaquin Valley’de hava sıcaklığının bugün ve yarın 41 santigrat dereceyi aşabileceği uyarısında bulunuldu.

Eyaletin en sıcak bölgelerinden güney kesimindeki "Ölü Vadi"de ise sıcaklığın yarın sabahtan cuma gecesine kadar 47,8 dereceyi görebileceği kaydedildi.

Nevada, Oregon ve Washington eyaletlerinde de hava sıcaklığının 38 santigrat derece civarında seyredeceği belirtilerek halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve gerekli önlemleri almaları çağrısı yapıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi uzmanları, sıcaklığın mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerine çıkacağına dikkat çekerek, bazı bölgelerde günlük sıcaklık rekorunun kırılabileceği tahmininde bulundu.

California’nın Redding bölgesinde dün sıcaklık 42,8 santigrat dereceyi görerek 2016’da görülen 39,5 rekorunu kırmıştı.

Öte yandan, Kuzey Amerika Kuraklık Gözlemi (NADM) adlı kuruluş, 26 Mayıs’ta yayımlanan raporunda, Kuzey Amerika’nın son 20 yılda ikinci büyük kuraklıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

NADM verilerine göre Kuzey Amerika kıtasının yüzde 28,3’ünün kuraklık tehdidi altında olduğu, şu ana kadar görülen kuraklığın ülkenin orta batı kesimindeki Arizona, New Meksika, Nevada, California ve Wyoming gibi eyaletlerde etkili olduğuna işaret edilmişti.

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