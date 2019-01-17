ABD’de derin çatlak

Emperyalist politikalarının kurbanı olmak istemeyen ülkeleri; darbelerle, iç karışılıklarla, finans operasyonlarıyla çökertmeye çalışan ABD’de büyük bir yönetim krizi baş gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibi ile Neoconlar arasındaki iktidar mücadelesi, ülkeyi kaosa sürüklerken, Meksika sınırına örmek istediği duvara, demokratların onay vermemesi üzerine hükümeti adeta kilitledi. Geçtiğimiz sene göreve gelen Trump, Beyaz Saray’daki 2. yılını doldurmadan 6 bakanını kaybederken, üst düzey yöneticilerinin yüzde 62’si de görevi bıraktı. Trump’ın, Suriye meselesindeki ikircikli tavrı, FETÖ elebaşının iadesi konusundaki ikiyüzlü tutumu, teröre karşı olduklarını belirtmesine rağmen PKK/PYD’ye verdikleri sınırsız destek, ülkedeki iki başlı yönetimi gözler önüne serdi. ABD içindeki çift başlı yönetim uluslararası ilişkilerde de devasa krizlerin doğmasına sebeb oldu.

İlkesiz siyaset, tutarsız açıklama

ABD’deki iktidar mücadelesi Türkiye ile ilişkilerinde de onulmaz yaralar açtı. Özellikle Suriye meselesinde birbirinden farklı açıklamalara imza atan Trump’ın, son tavrı ise ABD’deki otorite boşluğunu gözler önüne serdi. Ülkemizin terör örgüt PKK/PYD’ye gerçekleştireceği operasyonu Kürtlere yönelikmiş gibi lanse eden Trump, “Türkiye Kürtlere saldırırsa, Türkiye’yi ekonomik yönden mahvederiz” açıklamasında bulunmuştu. ABD hükümetinden gelen küstah açıklama sonrası Başkan Erdoğan olaya el koymuş ve Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmeden kısa bir süre sonra Trump tavrını değiştirdi ve Türkiye’nin terörle mücadelesindeki haklılığını vurguladı. FETÖ elebaşının iadesi konusunda da ikiyüzlü davranan ABD hükümeti, bir taraftan ‘iadesi gündemde’ derken, diğer yandan sümen altı yapan açıklamalarda bulundu. Teröre karşı olduklarını iddia eden ABD yönetimi, binlerce tır’lık askeri mühimmatı terör örgütü PKK/PYD’ye vererek büyük bir samimiyetsizlik örneği sergiledi.

Yönetim krizi baş gösterdi

Dünyanın baş belası ABD tarihinin en büyük yönetim kriziyle karşı karşıya kaldı. Doların kendisine sağladığı ekonomik güç ile türlü şımarıklıklar sergilemeye alışkın olan ABD’de, çift başlı yönetim ülkeyi adeta kilitledi. Göreve geldiği günden bu yana sorumsuz açıklamaları ve itici tavırlarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump ile Neoconlar arasındaki fikir ayrılıları ülkenin hem iç hem de dış siyasette yalpalanmasına neden oldu. Trump’ın Meksika sınırına örmek istediği, ‘utanç duvarı’na demokratların destek vermemesi ABD hükümetinin 25 gündür kapanmasını da beraberinde getirdi. 22 Aralıktan bu yana hükümetin işlevini yerine getirememesi ülke içerisinde de yer yer protesto gösterilerine neden oldu. Kendi çıkarlarına hizmet etmeyen ülkeleri; darbeler, iç karışıklıklar ve finans operasyonlarıyla hizaya getiren ABD, ilk defa kendi beslediği kaos yılını tarafından sokulmuş oldu.

Küresel çapta krizler çıkardı

ABD’nin dış politikadaki yalpalamaları sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Ülke içindeki iktidar mücadelesi, Almanya’dan Kanada’ya, Fransa’dan Kuzey Kore’ye kadar birçok ülkeyi etkiledi. Geçtiğimiz yıl Kanada’da düzenlenen G-7 zirvesindeki uzlaşmaz tavrı küresel çapta bir krize sebeb oldu. Özellikle ek vergiler konusunda ayak direten Trump, G-7 ülkelerini en kötü zirvesinin gerçekleşmesine sebeb oldu. Fransa’nın “AB ülkeleri kendi ordusunu kurmalı” açıklamasına twitterden tepki gösteren Trump, neocon politikalarına hizmet etti. Kuzey Kore ile yürütülen nükleer müzakerelerde de anlamsız bir tavır takınan ABD yönetimi, dünyayı bir savaşın eşiğine getirdi. Tel Aviv’deki Amerikan Konsolosluğu’nu Kudüs’e taşımak isteyen Trump’a bütün dünya karşı çıkmış, BM Genel Kurulu’ndaki oylama da ‘veto’ ederek, yapayalnız bırakmıştı.