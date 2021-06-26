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Dünya ABD'de bir yolcu kalkış sırasında uçaktan atladı
Dünya

ABD'de bir yolcu kalkış sırasında uçaktan atladı

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde bulunan havalimanında bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 19:52:00 -
ABD'de bir yolcu kalkış sırasında uçaktan atladı

ABD’de Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda United Express’a ait uçakta bulunan bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı. Yaralanan yolcu hastanede tedavi altına alındı.

Bir anda uçaktan atladı

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yer alan uluslararası havalimanı, ilginç bir olaya sahne oldu. Los Angeles’tan Utah eyaletindeki Salt Lake City’e gitmek üzere kalkışa hazırlanan United Express’a ait uçakta bulunan yolculardan biri, kalkış sırasında uçaktan atladı.

Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) olaya ilişkin yapılan açıklamada, uçakta nedeni bilinmeyen bir tartışma çıkmasının ardından yerel saatle 19.10 sıralarında şahsın uçağın kapısını açtığı ve acil durum kaydırağını etkinleştirdiği belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Taksi konumunda ilerleyen uçaktan atlayan yolcunun yaralandığı ve yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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