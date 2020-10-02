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Aktüel ABD'de bir kadının Kovid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi
Aktüel

ABD'de bir kadının Kovid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:01:54 -
ABD'de bir kadının Kovid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi

ANKARA (AA) - ABD'de 40'lı yaşlarındaki bir kadına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürüntü testi yapıldığı sırada kafatası duvarı delindi.

Vakayla ilgili ayrıntılar, "JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery" dergisinde yayımlandı.

Iowa'da yaşayan kadının, sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatasını koruyan duvarın yırtılmasıyla beyin omurilik sıvısı burnundan akmaya başladı.

Kadın, baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin yanı sıra boynunun sertleştiği, metalik bir tat aldığı ve ışığa karşı hassasiyet geliştirdiği şikayetleriyle doktora başvurdu.

- "Bazı hastalar için sadece oral sürüntü alınmalı"

Vakayı inceleyen Iowa Üniversitesinde görevli doktor Jarrett Walsh ve ekibi, yapılan testlerde, kadının kafatasının altında delik açıldığını gördü.

Walsh, sürüntü testinde kullanılan uzun çubuğun duvarda delik açmasının, kadının intrakraniyal hipertansiyon nedeniyle geçmişte gördüğü tedavinin sonucu olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Bu tedavinin, "beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan kese şekildeki fıtıklaşması" anlamına gelen ensefalosele yol açtığına ve kadının temmuzda ameliyat olduğuna işaret edildi.

Uzmanlar, aşırı sinüse sahip ya da kafa kaidesi ameliyatı olanların, Kovid-19'un tespiti için sadece oral sürüntü alınmasını talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

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