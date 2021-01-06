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Aktüel ABD'de aşırı sağcı grup Proud Boys'un liderinin başkent Washington'a girişi yasaklandı
Aktüel

ABD'de aşırı sağcı grup Proud Boys'un liderinin başkent Washington'a girişi yasaklandı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 10:14:29 -
ABD'de aşırı sağcı grup Proud Boys'un liderinin başkent Washington'a girişi yasaklandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de mahkeme, Donald Trump yanlısı olarak bilinen aşırı sağcı grup Proud Boys'un lideri Enrique Tarrio'nun başkent Washington DC'ye girişini yasakladı.

Mahkeme, mülke zarar vermek suçundan gözaltında bulunan Tarrio'yu serbest bırakırken başkente girişine yasak getirdi.

Karar uyarınca, Tarrio'nun, avukatıyla görüşmek veya mahkemeye çıkmak gibi istisnalar dışında Washington'a yaklaşık 1 saat mesafede bulunan Maryland'in Columbia bölgesine girmesi yasaklandı.

Karar, başkanlık seçimlerinin sonuçlarının Kongre oturumunda resmileşeceği bugün, Washington DC'de büyük bir Trump'a destek gösterisi düzenleneceği haberlerinin ardından alındı.

Washington DC polisi, Tarrio'nun geçen ay kentte yapılan bir gösteri esnasında bir kiliseye asılan "Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) yazılı pankartı yırtmak suçundan gözaltına alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, Tarrio'nun üzerinde gereğinden fazla kurşun bulunduğu ve bu konuda da kendisine suç isnat edildiği aktarılmıştı.

Washington DC'de geçen ay düzenlenen gösterilerde Trump destekçileri ile karşıtları arasında yaşanan kavgalarda 4 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.

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