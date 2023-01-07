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Gündem ABD'de 6 yaşındaki çocuk öğretmeni vurdu
Gündem

ABD'de 6 yaşındaki çocuk öğretmeni vurdu

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News kentindeki bir okulda öğretmenini tabancayla vurarak yaralayan 6 yaşındaki öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 22:05:00 -
ABD'de 6 yaşındaki çocuk öğretmeni vurdu

Newport News Polis Departmanından yapılan açıklamada, olayın Richneck İlköğretim Okulunda yaşandığı bildirildi.

Vurulan öğretmenin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu, olayda hiçbir öğrencinin yara almadığı belirtildi.

Polis, olayda çocuğun tabanca kullandığını belirtirken kullanılan silahın markasını vermedi. Çocuğun silahı nasıl elde ettiği henüz bilinmiyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde, vurulan öğretmenin 30'lu yaşlarda bir kadın olduğu kaydedildi.

CNN'e göre, Polis Şefi Steve Drew, düzenlediği basın toplantısında, öğrencinin öğretmenini "kazara" vurmadığını; yaşadığı tartışma sırasında ona ateş ettiğini söyledi.

Okulun Pazartesi günü kapalı olacağı, öğrencilere ve velilere psikolojik destek verileceği duyuruldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ​​​​​​​​

Kaynak: AA

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