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Aktüel ABD'de 2020'de 117 gazeteci gözaltına alındı
Aktüel

ABD'de 2020'de 117 gazeteci gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 19:38:54 -
ABD'de 2020'de 117 gazeteci gözaltına alındı

NEW YORK (AA) – ABD’deki Basın Özgürlüğü Vakfı tarafından yayımlanan raporda, 2020’de ülke genelinde 117 gazetecinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rapora göre, 2019’da gözaltına alınan gazeteci sayısı 9 iken, 2020’de bu rakam 117'ye çıktı.

Basın özgürlüğüne yönelik 2019’da 152 ihlal tespit edilirken, 2020'de ihlal sayısı 1000’i aştı.

Raporda, gözaltı ve basın özgürlüğü ihlallerinin çoğunun, Minnesota’da gözaltına alınırken polisin ensesine basması sonucu siyahi George Floyd’un hayatını kaybetmesine karşı ülke genelinde başlayan protestolar sırasında gerçekleştiği kaydedildi.

Protestoların ilk haftasında 71 gazetecinin gözaltına alındığına işaret edilen raporda, bu sayının son 3 yılda ABD’de gözaltına alınan gazeteci sayısından fazla olduğunun altı çizildi.

Basın Özgürlüğü Vakfı Direktörü Trevor Timm, gazetecilerin işlerini yaptıkları için gözaltına alınma endişesi yaşamaması gerektiğini belirterek, “Ancak ülke genelinde polis, gazetecilerin hakkını şaşırtıcı ölçüde görmezden geldi.” ifadesini kullandı.

Raporda, ülke genelindeki 40 ayrı şehirde çoğu protestolar sırasında gerçekleşen gözaltılarda gazetecilerin zaman zaman fiziksel hakaret, saldırı, engelleme gibi zorluklar yaşadığı bildirildi.

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