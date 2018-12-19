ABD'de 2. el konut satışları beklenmedik şekilde arttı

WASHINGTON (AA) - ABD’de ikinci el konut satışları, kasımda yüzde 0,4 düşüş beklentisine karşın yüzde 1,9 arttı.



National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ülkede ikinci el konut satışları, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artışla 5 milyon 320 bin oldu. Yükselişini ikinci aya taşıyan satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 200 bin ya da yüzde 0,4 düşüş seviyesindeydi.



Nisan-Eylül aralığında düşüş eğiliminde olan satışların, ekim ve kasımda yükselmesi konut sektörünün dengelenmeye başladığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, ikinci el konut satışlarının kasımda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 geride kalması, 2018 yılının ABD konut sektörü için iyi bir yıl olmadığı görüşlerini destekledi.



Raporda, ayrıca, ikinci el konut fiyatlarının kasımda yıllık yüzde 4,2 artarak 257 bin 700 dolara çıktığı kaydedildi. Ülkede ikinci el konut fiyatları yükselişini böylece 81. aya taşımış oldu.

Bu arada, ABD'de dün açıklanan kasım ayı konut başlangıçları da yüzde 0,4'lük düşüş beklentisine karşın yüzde 3,2 artmıştı.

Analistler, kasım ayına ilişkin konut sektörü verilerini, yükselen faiz hadleri, artan girdi ve emek maliyetleriyle zayıf seyreden ABD konut sektörü için iyi haberler olarak değerlendirdi.

