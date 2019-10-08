“ABD yanlışından dönsün”

Münübe Yılmaz

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Çin’deki Müslümanlara yapılan zulmü gerekçe göstererek, 28 Çinli firmayı kara listeye almasına “ABD yaptığı yanlıştan dönsün” cevabında bulundu. Amerika’nın yaptığı yanlışları düzeltmesi ve uyguladığı yaptırımları acilen durdurması gerektiğini söyleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang “Karardan vazgeçip, Çin’in içişlerine karışmayı bıraksınlar” dedi. Geng aynı zamanda, ABD’nin bu kararının tamamen art niyetli olduğunu iddia ederek “Çin tarafından kendi sınırlarında uygulanan politikalar tamamen radikalizm ile mücadele etmek içindir ve çin hukuk sınırları içerisinde uygulanır” ifadesinde bulundu. ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’deki etnik azınlıkların acımasız bir şekilde bastırılması gerekçesiyle, Pazartesi günü içerisinde önemli Çinli yapay zeka firmalarının da bulunduğu 28 kurumu kara listeye almış ve "ABD hükümeti ve Ticaret Bakanlığı, Çin'deki etnik azınlıkların acımasız bir şekilde bastırılmasına tahammül edemez ve etmeyecek" açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu şirketlerin, yüz tanıma ve diğer yapay zeka teknolojileri geliştirdiği bildirilirken, kara liste, Çinli şirketleri, ABD'li firmalardan teknoloji satın alma konusunda kısıtlayacak.