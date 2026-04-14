  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! 2 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneye yönelik yeni bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik hattında uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttüğü operasyonları sürdürüyor. Son açıklamaya göre, bu kez Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen bir tekne hedef alındı.

ABD Güney Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının ortak görev gücü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonun, bölgede faaliyet gösterdiği öne sürülen organize suç ve kaçakçılık ağlarına yönelik yürütülen daha geniş kapsamlı planın parçası olduğu ifade edildi.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan’ın talimatıyla, "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik’teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

En az 5 narko-terörist öldürülmüştü

ABD ordusu, son olarak dün Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak en az 5 narko-teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23