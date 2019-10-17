ABD üssünde çekilme paniği! Yemeklerini bile yiyemediler
Münbiç'ten çekilen ABD ordusunun üssünden yeni görüntüler ortaya çıktı. Aceleyle kaçan ABD askerlerinin yemeklerini bile masada bırakmaları dikkat çekti.17 Ekim 2019 Perşembe 16:55
Rus Anna Haber Ajansı tarafından kaydedilen görüntülerde, Amerikan askerlerinin üssü terk etme telaşı içinde yemekhanedeki yemeklerini bile bırakıp gittiği görülüyor.
ABD askerleri Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile iki ateş arasında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Münbiç'te çok sayıda askeri üssü bulunan ABD askerleri için ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin güneyine çekilme emri vermişti.
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