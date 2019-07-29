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ABD, Türkiye'ye F-35'lerin parasını iade edecek mi? İşte merak edilen o sözleşmenin detayları

Türkiye'yi skandal bir şekilde F-35 programından çıkaran ABD'nin proje için ödenen parayı geri verip vermeyeceği merak konusu oldu. Erdoğan'a yakın isim olan Mehmet Acet, F-35 sözleşme metninde, Türkiye'nin başvurabileceği hukuk merciinin bulunmadığını belirtti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
ABD, Türkiye'ye F-35'lerin parasını iade edecek mi? İşte merak edilen o sözleşmenin detayları

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, parası ödenen F-35'leri teslim etmeyen ve proje ortaklığını bitiren ABD'ye karşı Türkiye'nin, başvurabileceği hukuk merciinin bulunmadığını yazdı.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasının ardından ABD, F-35 programından Türkiye'yi çıkardı. Lockheed Martin, Türkiye'de üretilen parçaların ABD'de üretilmeye başlayacağını açıkladı.

ABD'nin bu kararı sonucu Türkiye'nin almayı planladığı 100 uçak da Ankara'ya satılmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Haziran ayında Japonya'da konuya ilişkin "F-35 projesi için zaten 1,25 milyar dolar ödeme yaptık." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu tavrından sonra Türkiye'nin tahkime gideceği ve hukuki yollara başvuracağı konuşulmaya başlandı. F-35 tartışmasına ilişkin bugün Mehmet Acet, herkesi üzerecek bir ayrıntıyı köşe yazısında aktardı.

Tahkim benzeri hukuki güvenceler anlaşma metninde yok

"(...)F-35 uçaklarıyla ilgili sözleşmeler yapılırken, Tahkim benzeri hukuki güvenceler anlaşma metninde yer bulamamış.

Yani, ABD Türkiye’yi projeden çıkarma kararını kalıcı hale getirirse, Türkiye’nin parasını geri almak için başvurabileceği bir hukuk mercii bulunmuyor. Bu durumun, ihmal ya da buna benzer bir kavramla izah edilebileceğini sanmıyorum.

Tam gerekçesi neydi bilmiyorum ama sanıyorum projeye dâhil olmanın şartlarından biri de, böyle bir durumda hak arama yollarının kapalı olduğunun baştan kabullenilmesi imiş. “El elin eşeğini türkü çağırarak arar” diye boşuna dememişler."

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
  1. Ankara
  2. ABD
  3. f-35

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  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 28 dk önce
    Alınıralınırbal gibi alınır 1.müslüman birlikteliği 2.abd zarar gören ülkelerin birlikteliği adalet adalet adalet birlikteliği çözer.
  • hercaihercai42 dk önce
    Boeing almayi iptal etsin Turkiye o zaman. Esseklerin kim oldugunu anlariz nihayetinde.
  • erdoerdo43 dk önce
    usta incirlikte vede türkiyede neleri varsa üstüne yatarız olur biter. zorba zorbalıktan anlar .böyle gaz vermeyin,benim gibi noktayı koyun, bütün dünya duysun yeter, kardeşim .havlamasını bilmeyen köpeğin ,sürüsüne kurt dadanır .

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