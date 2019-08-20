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ABD, Türk konvoyuna saldırıyı kınadığını açıkladı

ABD, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik düzenlenen hava saldırısını kınadığını açıkladı.

20 Ağustos 2019 Salı 08:07
ABD, Türk konvoyuna saldırıyı kınadığını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna ve İdlib'deki sivillere yönelik hava saldırısına ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklamada bulundu.

Ortagus, açıklamasında, "Esed rejimi ve müttefikleri İdlib'de sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir. Bugün Türk konvoyuna yapılan hain hava saldırının ardından siviller, insani yardım ekipleri ve binalar acımasızca hedef alındı. Bu bitmesi gereken şiddeti kınıyoruz." ifadesini kullandı.

3 sivil yaşamını yitirmiş, 12 sivil yaralanmıştı

İdlib'de, 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik Rusya destekli Beşşar Esed rejimi tarafından hava saldırısı düzenlenmiş; 3 sivil yaşamını yitirmiş, 12 sivil yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda, ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil, masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla 19 Ağustos'ta 05.30'da koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır.

Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza 08.55'te hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesindeki 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır."

Milli Savunma Bakanlığınca saldırı kınanırken gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması istenmişti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 08:07
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Morgan Ortagus

YORUM YAZ

  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci25 dk önce
    burada kabahat bizimkilerde, uçaksavar koruması olmadan bu konvoyun sevkedilmesi büyük hata. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, gazamız mubarek olsun. hayatları tv dizisi maç seyrederek geçenlere de yazıklar olsun

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