ABD teslim etti! Yunanistan'a 70 taarruz helikopteri Ekonomik kriz içinde debelenen Yunanistan, Ege Denizi üzerinde yapacağı gözetleme faaliyetlerinde kullanmak için ABD’den taarruz helikopterleri satın aldı.

Yunanistan’ın ABD ile pazarlığını 2018’de yapmaya başladığı OH-58 Kiowa Warrior helikopteri, Yunan ordusuna teslim edildi. Her biri silah donanımına sahip 70 adet helikopter, akşam saatlerinde ülkeye ulaştı. Yapılan açıklamaya göre 36 helikopter, Ege Denizi üzerinde yapılacak gözlem ve tatbikatlarda kullanılacak. 10 helikopterin ordu içindeki eğitim faaliyetlerinde kullanılacağı belirtilirken, geriye kalanlar ise ordunun ‘diğer’ görevlerinde aktif rol oynayacak. Yunan halkının ekonomik krizle boğuştuğu dönemde gerçekleştirilen satın almanın detayları ise henüz paylaşılmadı.

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