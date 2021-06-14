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Dünya ABD Teksas’ta küçük uçak düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Dünya

ABD Teksas’ta küçük uçak düştü: 1 ölü, 5 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 16:23:00 -
ABD Teksas’ta küçük uçak düştü: 1 ölü, 5 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletinde küçük uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

KTRK televizyonunun haberine göre, Teksas’a bağlı Houston kentinin 160 kilometre kuzeyinde bulunan bir havaalanına yerel saatle 01.00 sularında iniş yapmaya çalışan uçak düştü.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Sözcüsü Justin Ruiz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığı bildirdi.

Sözcü Ruiz, uçakta bulunan kişilerin kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

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