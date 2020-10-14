ABD Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmasının uzatılmasına hazır

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahların kontrolüne ilişkin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmasının (Yeni START) uzatılmasına hazır olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Yeni START Anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pompeo, nükleer silahların kontrolüne ilişkin söz konusu anlaşmanın uzatılması konusundaki adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.

Pompeo, Yeni START Anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili son birkaç haftadır Rusya ile devam eden görüşmelerde varılan uzlaşmaya atıf yaparak, "Biz anlaşmanın tamamlanmasından memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

5 Şubat 2011'de devreye giren 10 yıllık anlaşmanın süresi Şubat 2021'de sona eriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ekim ayı başında yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın 5 yıllığına uzatılması gerektiğini dile getirmişti.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor. Anlaşma uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

ABD Başkanı Trump, geçen yıl Rusya ile imzalanan orta menzilli nükleer silahların azaltılmasına ilişkin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiklerini açıklamıştı.