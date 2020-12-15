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Aktüel ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, uzun süren sessizliğinin ardından Biden'ın zaferini kabul etti
Aktüel

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, uzun süren sessizliğinin ardından Biden'ın zaferini kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:20:12 -
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, uzun süren sessizliğinin ardından Biden'ın zaferini kabul etti

NEW YORK (AA) - ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, uzun süren sessizliğinin ve Seçiciler Kurulunun onayının ardından ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Kentucky Senatörü McConnell, Senatoda yaptığı konuşmada, Seçiciler Kurulunun dünkü oylamasının Biden'ın başkan olacağına yönelik şüpheleri ortadan kaldırdığını söyledi.

"Birçoğumuz başkanlık seçimlerinden farklı bir sonuç bekliyordu ama hükümet sistemimizde 20 Ocak'ta kimin başkanlık yemini edeceğini belirleyen süreçler var." diyen McConnell, "Seçiciler Kurulu konuştu. Bu nedenle bugün seçilmiş başkan Joe Biden'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

McConnell, ABD Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris'i de tebrik ederek, "Tüm Amerikalılar, ulusumuzun ilk kez bir kadın başkan yardımcısı olmasından gurur duyabilir." dedi.

- Trump'ın paylaşımı

McConnell'ın Biden'ın zaferini kabul etmesinin ardından Trump'ın Twitter paylaşımı ise dikkati çekti.

Seçimlerdeki "usulsüzlük" iddialarından geri adım atmayan Trump, "Oy yolsuzluğuyla ilgili muazzam kanıt yağıyor." paylaşımında bulundu.

McConnell'ın, Biden'ı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sonra tebrik etmesi de tepki çekti.

Putin, yeni ABD Başkanı'nı tebrik etmek için resmi sonuçların açıklanmasını beklemişti.

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