  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD Savunma Bakanı Esper, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
Aktüel

ABD Savunma Bakanı Esper, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-23 00:02:41 -
ABD Savunma Bakanı Esper, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Pentagonda görüştü.

Pentagondan yapılan yazılı açıklamada, Esper ve Gantz'ın, Orta Doğu'daki güvenlik durumunu ve ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Pentagonda basına kısa bir açıklama yapan Esper, ABD'nin İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

İsrail Savunma Bakanı Gantz ise Orta Doğu'da "olumlu bir normalleşme sürecine girildiğini", ancak bunun İran ve bölgedeki diğer güçlerce engellenmeye çalışılacağını iddia ederek, ABD ile iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti
Gündem

Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti

Fransa'da yayın yapan 'Courrier International' dergisi Türkiye’nin uluslararası mücadelesine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘süper kahram..
Uzmanlardan çarpıcı analiz: Türkiye
Gündem

Uzmanlardan çarpıcı analiz: Türkiye "kuşatmayı" kıracak güce sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tab..
Kaymakam, CNN muhabirini canlı yayında fena bozdu
Aktüel

Kaymakam, CNN muhabirini canlı yayında fena bozdu

İstanbul'da Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan ve Büyükçekmece'de düşen uçakla ilgili Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel'den olaya ilişkin bi..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay