  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a uyarı: Başkanlığın düşer

Mehmet Metiner uyararak tehlikeyi açıkladı: AYM eğer bunu yapmazsa...

Faruk Gergerlioğlu’nu Leyla Zana’ya benzetenler halt etmiş! Hadi bir an için o yıllara dönelim…

Bu sözler Kemalist Ayşenur Arslan’a ait! 'Demirtaş terörden uzak biri'

Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Soner Yalçın’dan CHP’lilere ters köşe!

Türkiye bekliyor! Erdoğan çarşamba günü açıklayacak

Yunanistan'dan insanlık dışı hareket! Kelepçeleyip ölüme attılar

Biden ile Putin arasındaki 'katil' gerilimine ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama: Çok şık bir cevap verdi

İmamoğlu akıllanmıyor! Pervin Buldan'a şimdi de 'Nevruz' telefonu

Vatandaşa hizmeti heykel sananlar kuduruyor! Çukurova Havalimanı'nın birinci etabı 2022'de açılacak
Aktüel ABD savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
Aktüel

ABD savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması'na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey', İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 18:32:00 -
ABD savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey', Karadeniz'e açıldı.

Marmara Denizi'nden saat 17.00 sularında İstanbul Boğazı'na giren ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 61 borda numaralı 'USS Monterey' adlı savaş gemisi, saat 17.30 sıralarında Beşiktaş açıklarına ulaştı.

Güdümlü füze kruvazörüne, Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'yi kim yönetiyor? Joe Biden'den akılalmaz gaf!
Dünya

ABD'yi kim yönetiyor? Joe Biden'den akılalmaz gaf!

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Lloyd Austin'in adını unutarak "Şeye, şeye... Eski general, Ona sürekli general deyip duru..
HDP'yi kapatma davasında flaş gelişme! AYM Başkanı Zühtü Arslan...
Gündem

HDP'yi kapatma davasında flaş gelişme! AYM Başkanı Zühtü Arslan...

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada raportör göre..
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'den petrol hamlesi
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'den petrol hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 3 petrol arama sahasında ruhsat süreleri uzatıldı. Söz konusu karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay