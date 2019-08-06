ABD polisinin siyahiye yaptığı harekete büyük tepki!

ABD'nin Teksas eyaletinde atlı iki polisin, şüpheli olduğu belirtilen bir siyahiyi elleri kelepçeli at arkasında yürütmesi büyük tepki çekti.

Teksas'ın Galveston kentinde şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşın atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli bir şekilde atın arkasında yürütülmesinin görüntüleri basına yansıdı.

Sosyal medyada da paylaşılan ve köleliği hatırlattığı şeklinde yorumlar yapılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Bunun üzerine Galveston Polis Şefi, söz konusunu durumun 'kabul edilemez' olduğunu belirterek özür diledi.