  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya ABD ordusundan narko-teröre füzeli darbe: 2 terörist öldürüldü!
Dünya

ABD ordusundan narko-teröre füzeli darbe: 2 terörist öldürüldü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD ordusundan narko-teröre füzeli darbe: 2 terörist öldürüldü!

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye operasyon düzenledi. Savunma Bakanı Hegseth’in talimatıyla gerçekleştirilen saldırıda tekne imha edilirken, "narko-terörist" olarak tanımlanan 2 kişi etkisiz hale getirildi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayip Denizi ve Doğu Pasifik hattında uyuşturucu kartellerine yönelik yürüttüğü "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında bir hedefi daha vurduğunu duyurdu. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in doğrudan talimatıyla icra edilen saldırıda, "terör örgütü" bağlantılı bir tekne okyanusun ortasında hedef alındı.

PASİFİK'TE NOKTA OPERASYONU

Elde edilen istihbarat verileri doğrultusunda, Doğu Pasifik’teki bilinen kaçakçılık rotasında ilerleyen ve yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı doğrulanan tekneye saldırı düzenlendi. ABD ordusu, saldırının narko-terör organizasyonlarını çökertmeye yönelik stratejik bir hamle olduğunu vurguladı.

"2 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Operasyonun sonuçlarına ilişkin yapılan resmi açıklamada, hedef alınan teknedeki 2 erkek şahsın öldürüldüğü belirtildi. ABD personeline yönelik herhangi bir zarar oluşmadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu tekne, narko-terör organizasyonları tarafından işletilen bir kaçakçılık aracıydı. Düzenlenen saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir."

Trump yönetiminin uyuşturucu kartellerini "terör örgütü" ilan etmesinin ardından artan bu operasyonlar, kartellerin lojistik ağlarını tamamen yok etmeyi hedefliyor.

ABD, Venezuela’nın bir gemisine daha el koydu!
ABD, Venezuela’nın bir gemisine daha el koydu!

Gündem

ABD, Venezuela’nın bir gemisine daha el koydu!

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek
Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Dünya

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı
Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı

Gündem

Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı

ABD Venezuela'nın üzerinde ekonomik baskı uygulayacak
ABD Venezuela'nın üzerinde ekonomik baskı uygulayacak

Dünya

ABD Venezuela'nın üzerinde ekonomik baskı uygulayacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23