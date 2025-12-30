ABD ordusundan narko-teröre füzeli darbe: 2 terörist öldürüldü!

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayip Denizi ve Doğu Pasifik hattında uyuşturucu kartellerine yönelik yürüttüğü "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında bir hedefi daha vurduğunu duyurdu. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in doğrudan talimatıyla icra edilen saldırıda, "terör örgütü" bağlantılı bir tekne okyanusun ortasında hedef alındı.

PASİFİK'TE NOKTA OPERASYONU

Elde edilen istihbarat verileri doğrultusunda, Doğu Pasifik’teki bilinen kaçakçılık rotasında ilerleyen ve yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı doğrulanan tekneye saldırı düzenlendi. ABD ordusu, saldırının narko-terör organizasyonlarını çökertmeye yönelik stratejik bir hamle olduğunu vurguladı.

"2 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Operasyonun sonuçlarına ilişkin yapılan resmi açıklamada, hedef alınan teknedeki 2 erkek şahsın öldürüldüğü belirtildi. ABD personeline yönelik herhangi bir zarar oluşmadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu tekne, narko-terör organizasyonları tarafından işletilen bir kaçakçılık aracıydı. Düzenlenen saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir."

Trump yönetiminin uyuşturucu kartellerini "terör örgütü" ilan etmesinin ardından artan bu operasyonlar, kartellerin lojistik ağlarını tamamen yok etmeyi hedefliyor.