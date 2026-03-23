ABD ordusu, İran’ın tek yönlü saldırı İHA’larını vurdu
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran rejimine ait tek yönlü saldırı İHA'larının bulunduğu üslerin imha edildiğini duyurdu. Operasyon anlarına ait görüntüleri yayınlayan CENTCOM, ayrıca İran'ın "F-15 düşürdük" iddiasını yalanlayarak operasyon kapsamında 8 binden fazla muharebe uçuşu yapıldığını bildirdi.
ABD ordusu, 28 Şubat'ta başlattığı harekat çerçevesinde İran’ın askeri altyapısına yönelik bombardımanlarını sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran rejiminin sivilleri hedef almak amacıyla kullandığı insansız hava aracı (İHA) yeteneklerini ortadan kaldırmaya odaklandıklarını açıkladı.
İHA ÜSLERİ YERLE BİR EDİLDİ
Yapılan açıklamada, tek yönlü saldırı İHA'larının konuşlandırıldığı stratejik üslerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi. Operasyonun başarısını kanıtlamak amacıyla saldırı anlarına ait yüksek çözünürlüklü görüntüler de kamuoyuna sunuldu.
CENTCOM: "HİÇBİR ABD UÇAĞI DÜŞÜRÜLMEDİ"
İran kaynaklarının bir ABD F-15 savaş uçağını düşürdükleri yönündeki iddiaları ise CENTCOM tarafından jet hızıyla yalanlandı. Operasyonun boyutuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD kuvvetleri, Destansı Öfke Operasyonu sırasında 8 binden fazla muharebe uçuşu gerçekleştirdi. İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmedi."