ABD mutfağına Türk zeytinyağı

Her yıl üretilen 100 litre zeytinyağının 37 litresini Amerika Birleşik Devletleri aldı. Türkiye, 2012-2013 sezonunda zeytinyağında 92 bin ton ihracat yaparken, 2017-2018 döneminde bu rakam yüzde 49 artışla 44,4 bin tondan 66,1 tona yükseldi. Zeytinyağı ihracatındaki değer artışı ise yüzde 46 yükselerek 174 milyon dolardan 255 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ABD’ye ihracat da yüzde 108 sekiz artarak 11,8 binden 24,5 bin tona, değer açısından da yüzde 101 artarak 46,4 milyon dolardan 93,2 milyon dolara yükseldi. Böylece ABD’ye yapılan zeytinyağı ihracatında ikinci rekor kırılmış oldu. 110 ülkeye zeytinyağı ihracatı gerçekleştiren Türkiye’nin her 100 litrelik ihracatının 37 litresini ABD aldı. Zeytinyağı ihracatında ABD’yi İspanya ve İtalya izledi.