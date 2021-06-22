  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC açıklaması
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin tarihi belli oldu
Beşiktaş ile Sergen Yalçın anlaşmaya vardı
Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener oldu
Dünya ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Yüzde 50'den fazlası tamamlandı
Dünya

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Yüzde 50'den fazlası tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Afganistan'dan 763 C-17 uçağı yükü kadar ekipman çıkarıldığını ve çekilmenin yarıdan fazlasının tamamlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 19:52:00 -
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Yüzde 50'den fazlası tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'dan 763 C-17 uçağı yükü kadar ekipman çıkarıldığını ve çekilmenin yarıdan fazlasının tamamlandığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekme kararının ardından, nisanın son haftasında başlayan çekilme faaliyetleri sürüyor.

CENTCOM'dan çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan'ın kararından beri, ABD 763 adet C-17 yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 14 bin 790 parça ekipman teslim edildi." bilgisi verildi.

Açıklamada, çıkarılan ekipmanın tamamının personel kullanımından arta kalan malzemelerden oluştuğu, aralarında savunma araçları veya büyük sayılabilecek ekipmanın olmadığı kaydedildi.

ABD'nin Afganistan'daki 6 askeri tesisi Afgan ulusal ordusuna teslim ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin yüzde 50'den fazla tamamlandığını tahmin ediyor." ifadesi kullanıldı.

Komutanlık, çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamıyor.

ABD yönetimi Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay