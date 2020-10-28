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Aktüel ABD medyası 3 Kasım gecesine diğer başkanlık seçimlerinden farklı hazırlanıyor
Aktüel

ABD medyası 3 Kasım gecesine diğer başkanlık seçimlerinden farklı hazırlanıyor

Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmeyeceği ihtimaline karşı basın kuruluşları hazırlık yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:09:09 -
ABD medyası 3 Kasım gecesine diğer başkanlık seçimlerinden farklı hazırlanıyor

WASHINGTON (AA) - ABD'de 3 Kasım'daki 59. başkanlık seçimlerine bir haftadan daha kısa süre kalmışken, özellikle posta yoluyla kullanılan oyların sayımının 3 Kasım gecesi bitmeme ihtimali nedeniyle ülke medyasında diğer seçimlerden daha farklı ve sıkı hazırlıklar yapılıyor.

Associated Pressin (AP) derlediği habere göre, ABD medyası "tarihi" olarak nitelendirilen ve Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden arasında geçecek başkanlık yarışı için diğer yıllardan farklı bir hazırlık içinde.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sayısı artan postayla kullanılan oyların, sayım işlemlerinin birçok eyalette 3 Kasım'da bitmeyecek olması nedeniyle basın kuruluşları, sonuçların o gece belli olmama ihtimaline odaklanıyor.

Ülkenin en büyük yayın kuruluşlarından CNN'in Washington Büro Şefi Sam Feist, 2000'deki tartışmalı seçimlerin ardından büyük medya kuruluşlarının Kongrede verdikleri ifadelerin metinlerini, bu hafta sonundan itibaren çalışanlarına dağıtacağını açıkladı.

Feist, "Kendimizi farklı bir tür seçim gecesine hazırlamamız lazım. Sürekli kullandığım kelime 'sabır' oluyor." dedi.

- CBS ve Fox News'deki hazırlıklar

Ülkenin diğer önemli basın kuruluşlarından CBS, seçim gecesine özel yeni bir stüdyo inşa ederken, Fox News de grafikler için "Fortnite" isimli video oyununun yapımcılarıyla anlaştı.

NBC News Başkanı Noah Oppenheim, seçim yayınının 4 Kasım'a ve daha sonraki günlere sarkması durumunda kendileri için bir plan oluşturduklarını aktardı.

Oppenheim, "Hatırladığım diğer seçim gecelerinden farklı olarak bu yıl, ilginç bir tahmin ve belirsizlik kombinasyonu var." yorumunda bulundu.

Görsel basının yanı sıra Washington Post ve New York Times gibi yazılı basın kuruluşları da sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlar yapacaklarını açıkladı.

Pew Araştırma Merkezinin yaptığı bir anket, Amerikan halkının neredeyse yarısının seçim gecesi sonuçları yakından takip edeceğini ortaya koydu.

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