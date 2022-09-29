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Dünya ABD kuklası Arap ülkesinden küstah adım: Türkiye'ye 30 milyar dolarlık tazminat davası açtık
Dünya

ABD kuklası Arap ülkesinden küstah adım: Türkiye'ye 30 milyar dolarlık tazminat davası açtık

ABD kuklası Irak'tan skandal bir açıklama geldi. Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar, “Uluslararası mahkemelerde Türkiye aleyhine açtığımız davaları kazanırsak bize 30 milyar dolar tazminat ödenecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 09:10:00 - 2022-09-29 09:11:58
ABD kuklası Arap ülkesinden küstah adım: Türkiye'ye 30 milyar dolarlık tazminat davası açtık

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar, Kürdistan Bölgesi'nin petrol sözleşmelerinin araştırılmasını istediklerini söyledi. Iraklı Bakan, “Uluslararası mahkemelerde Türkiye aleyhine açtığımız davaları kazanırsak bize 30 milyar dolar tazminat ödenecek" dedi.

Irak devlet medyasına konuşan Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar, "Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol sözleşmelerini denetlemek istedik, ancak bunu yapmakta istek yaklaştılar. Sözleşmeler ile Kürdistan Bölgesi'nden çıkarılan petrol miktarı arasında büyük bir fark var" diye konuştu.

Federal Yüksek Mahkeme'nin Kürdistan Bölgesi petrol ve doğalgaz yasası hakkındaki kararının "adil" olduğunu savunan Abdulcabbar, “Uluslararası mahkemelerde Türkiye aleyhine açtığımız davaları kazanırsak bize 30 milyar dolar tazminat ödenecek" ifadesini kullandı.

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