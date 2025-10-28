ABD Kongre üyesi: "ABD halkını vicdanı değil cüzdanı ilgilendirir"

  • İSTANBUL
ABD Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, Washington yönetiminin İsrail’e aktardığı milyarlarca dolarlık yardımı sert sözlerle eleştirdi. Amerikan halkının 37 trilyon dolarlık devasa borç yükü altında ezildiğini hatırlatan Greene, Gazze’de süren saldırılara karşı sessiz kalınmasını da ağır bir dille eleştirdi.

ABD Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, ülkesinin terörist İsrail'e olan koşulsuz desteğini eleştirdi. Kendi halkının 37 trilyon borç içinde yaşadığını aktaran Greene, "İsrail’e milyarlar akıtıyoruz, onlar ücretsiz sağlık ve üniversite sağlıyor. Bizim halkımız ise 37 trilyon dolar borçla yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Greene sözlerine "ABD halkını vicdan değil cüzdan ilgilendirir; bu söylemler bize vahşice geliyor ancak bunun başka yolu yok" diyerek devam etti ve arkasından Gazze'deki soykırıma değindi.

