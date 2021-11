ABD itiraf etti: Türkiye İKA teknolojisinde ABD'ye tehlikeli bir rakip olacak

Türkiye, insansız hava ve kara araçları teknolojisinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Amerikan dergisi Forbes, Amerika'nın bu piyasadaki en ciddi iki rakibinden birinin Türkiye olacağını yazdı.

İnsansız hava araçları (İHA) üzerine çalışan ve bu konu hakkında da "Swarm Troopers: How Small Drones Will Conquer The World (Sürü Birlikler: Küçük İHA'lar dünyayı nasıl fethedecek)" adlı kitabı çıkartan David Hambling, Forbes dergisi için kaleme aldığı yazıda, ABD'nin ürettiği insanız kara araçlarını (İKA) inceledi.

Amerikan İKA'larının gücünden uzun uzun bahseden Hambling, bu askeri teçhizatların tatbikatlarda kullanılmaya başlandığını belirtti.

Rusya ve Türkiye rakip

Görüş yazısına Amerikan ordusu içindeki subayların İKA'lar hakkındaki düşüncelerini de taşıyan yazar, ABD'ye bu konuda en ciddi rakip olarak ise sadece Rusya ve Türkiye'yi gösterdi.

Rus İKA'ları dışında ABD'nin ciddiye alması gereken başka bir rakibi daha olduğunu kaydeden Hambling, şu an olmasa bile Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda -tıpkı SİHA'larda olduğu gibi- bu piyasanın önemli gücü olacağını vurguladı:

"Geçen yıl Türkiye, roketler dahil olmak üzere bir dizi silah seçeneğine sahip silahlı İKA'lar üreteceğini açıkladı. Türkiye son derece başarılı bir İHA ihracatçısı. Bu Türk yapımı silahlı robotlar da (İKA) yakında Kuzey Afrika ve diğer yerlerdeki savaş alanlarında ortaya çıkmaya başlayabilir. ABD'ninki kadar sofistike olmayabilirler. Ancak yine de karşı koymak için taktikler geliştirilmesi gereken tehlikeli yeni rakip olabilirler."

Seri üretime başlanıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen orta ve ağır sınıf insansız kara araçlarının seri üretimine yönelik imzalar, 9 Kasım'da atılmıştı. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Muharebe ortamında amacımız kuvvetlerimizin hasımlarına korku salan ve onları alt eden bir imkana kavuşması, görünmeden gören, sezilmeden sezen, vurulmadan vuran bir yapıya kavuşması" ifadelerini kullanmıştı.