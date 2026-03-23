ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 210 çocuk hayatını kaybetti

28 Şubat’ta başlayan ve bölgedeki tüm dengeleri altüst eden ABD-İsrail ortak operasyonu, İran’da ağır bir insani krize yol açtı.

Müzakere umutlarının yerini alan çatışmalarda üç hafta geride kalırken, sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanların bedelini en çok çocuklar ödüyor.

BİN 500'DEN FAZLA ÇOCUK YARALI

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırıların başladığı günden bu yana 210 çocuğun hayatını kaybettiği teyit edildi.

Yaralanan çocuk sayısının ise bin 510'a ulaştığı kaydedildi. Bakanlık, sadece çocukların değil, sağlık sisteminin de hedefte olduğunu belirterek 300 sağlık tesisinin kullanılamaz hale geldiğini veya ciddi hasar aldığını duyurdu.

TOPLAM CAN KAYBI BİN 300'Ü AŞTI

Savaşın 24 günlük acı tablosu netleşirken, İran genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 348'e yükseldi.

En az 17 bin kişinin yaralandığı saldırılar sonrası hastanelerde yer kalmadığı ve tıbbi malzeme sıkıntısının baş gösterdiği ifade ediliyor.