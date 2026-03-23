CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni! Katar'da şehit düşen kahramanlar için Erdoğan'dan taziye mesajı! Sarı şeytan tehdit yağdırıyor! İran’dan Trump’a Taha suresi ayetiyle cevap İstanbul’da doğalgaz dehşeti! Enkaz altına tüyleri diken diken eden telefon Dünya yanıyor Mustafa Sarıgül işin gırgırında ‘Eşekli’ paylaşımı tepki topladı İmamoğlu’nun İstanbul'unda Bayram Trafiği Vatandaşlar Çileden Çıkıyor! Katar'dan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu! Devletin zirvesinden şehitlerimiz için peş peşe taziye mesajları Tahran’dan ABD ve İsrail’e 6 Sert Şart: Ya kabul edersiniz ya da… Binaların çökmesi sonrası yaşananlar kamerada! Enkaz çevresinden yeni görüntüler
Dünya ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 210 çocuk hayatını kaybetti
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 210 çocuk hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı, savaşın 24. gününde dehşete düşüren rakamları paylaştı. ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 210 çocuğun yaşamını yitirdiği, bin 510 çocuğun ise yaralandığı açıklandı. Ayrıca ülke genelinde 300 sağlık tesisinin saldırılardan zarar gördüğü bildirildi.

28 Şubat’ta başlayan ve bölgedeki tüm dengeleri altüst eden ABD-İsrail ortak operasyonu, İran’da ağır bir insani krize yol açtı.

Müzakere umutlarının yerini alan çatışmalarda üç hafta geride kalırken, sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanların bedelini en çok çocuklar ödüyor.

BİN 500'DEN FAZLA ÇOCUK YARALI

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırıların başladığı günden bu yana 210 çocuğun hayatını kaybettiği teyit edildi.

Yaralanan çocuk sayısının ise bin 510'a ulaştığı kaydedildi. Bakanlık, sadece çocukların değil, sağlık sisteminin de hedefte olduğunu belirterek 300 sağlık tesisinin kullanılamaz hale geldiğini veya ciddi hasar aldığını duyurdu.

TOPLAM CAN KAYBI BİN 300'Ü AŞTI

Savaşın 24 günlük acı tablosu netleşirken, İran genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 348'e yükseldi.

En az 17 bin kişinin yaralandığı saldırılar sonrası hastanelerde yer kalmadığı ve tıbbi malzeme sıkıntısının baş gösterdiği ifade ediliyor.

Can kaybı bin 29’a yükseldi! Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor
Can kaybı bin 29’a yükseldi! Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor

Dünya

Can kaybı bin 29’a yükseldi! Lübnan’da bilanço ağırlaşıyor

Trump'tan İran'a "Yıkım" tehdidi: "Hak ettikleri cezayı alıyorlar!"
Trump'tan İran'a "Yıkım" tehdidi: "Hak ettikleri cezayı alıyorlar!"

Dünya

Trump'tan İran'a "Yıkım" tehdidi: "Hak ettikleri cezayı alıyorlar!"

Pezeşkiyan’dan Trump’ın "İran’ı haritadan silme" açıklamasına tepki
Pezeşkiyan’dan Trump’ın "İran’ı haritadan silme" açıklamasına tepki

Dünya

Pezeşkiyan’dan Trump’ın "İran’ı haritadan silme" açıklamasına tepki

