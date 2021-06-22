ABD İran merkezli internet haber sitelerine çöktü

Press TV'nin internet sitesine giren kullanıcılar, presstv.com internet sitesine ABD Yönetimi tarafından bazı yasaların öngördüğü üzere el koyulduğu ve engellendiği bilgisiyle karşılaştı.

Ayrıca, Al-Masira ve Al-Alam sitelerinde de aynı mesaj yer aldı.

​Mesajda kanalların el konulmasına gerekçe olarak gösterilen ABD yasaları sivil müsadere (suçtan elde edilen veya suçun işlenmesini kolaylaştıran malın devlete geçmesi), cezai müsadere (kişinin işlemiş olduğu suç nedeniyle malvarlığına el konulması), olağandışı ve olağanüstü tehdit, ulusal acil durum ilanına işaret ediyor.

Söz konusu mesajın henüz ABD tarafından teyit edilmemesi sitelerin hacklenmiş olabileceği ihtimalini de doğuruyor.

Öte yandan, sitelere sadece ABD'den girilemediği ve yani yalnızca ABD alan adlarına el konulduğu belirtiliyor.

ABD Dışişleri Sözcüsü açıklama yapmadı

ABD Dışişleri sözcüsü Ned Price ise sitelerin ele geçirilmesine ilişkin konuşmadı. Sözcü, ABD Adalet Bakanlığı’nın kısa süre içinde açıklama yapabileceğini söyledi.

Sitelere el konulması, Batı karşıtı cepheden olan ve ABD'nin yaptırım listesinde bulunan İbrahim Reisi'nin cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden ile Reisi arasında henüz planlanmış bir görüşme söz konusu değil ancak iki ülke Viyana'da 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) ile ilişkileri yeniden canlandırmak için müzakerelere devam ediyor.

Reisi göreve gelmesinin ardından Viyana’daki görüşmelere katılan İran heyetinin, ilerlemenin elde edilmesi için gereken her şey yapacağını söyleyerek “İlgili raporlar aldım, ekibim bunları inceliyor. ABD, İran halkına karşı tüm sert yaptırımları iptal etmek zorundadır. Bu konuda ısrarcıyız ve önceki İran hükümeti gibi bunun için mücadele edeceğiz. Yaptırımların tam kaldırılması ve dürüstlük testi, hükümetimin dış politikasının dikkatinin merkezinde olacak” demişti.

Al-Alam ve PressTV, İran'ın devlet medya kuruluşu olan İran Radyo Televizyon Kurumu'na ait. Al-Masirah ise Yemen'in Husiler olarak da bilinen Ensarullah hareketi tarafından 2012 Beyrut, Lübnan'da kuruldu.

​Geçen ekim ayında Twitter, Al-Masirah'ın hesabını net bir gerekçe göstermeden askıya almıştı. Ocakta ise Facebook, PressTV'nin ana sayfasını herhangi bir uyarı veya açıklama yapmadan silmiş, ancak haber ajansının yaptığı itirazın ardından tekrar açmıştı.