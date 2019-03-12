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ABD ile Almanya arasında büyük kriz!

Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasındaki gümrük vergilerine ilişkin ekonomik gerginlik büyüyor. ABD, Alman Telekom ile Çin Huawei ile yapılacak bir işbirliğinin büyük krize dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

12 Mart 2019 Salı 18:06
ABD ile Almanya arasında büyük kriz!

ABD ile Almanya arasında yaşanan gümrük vergileriyle ilgili ekonomik gerginliğe şimdi de Alman Telekom ile Çin Huawei 5G Mobil ağını genişletme konusundaki işbirliği eklendi.

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'e bir mektup yazarak Alman Telekom ile Çin Huawei ile yapılacak bir işbirliği halinde önceki istihbarat işbirliğinin sona ermesiyle tehdit etti.

ABD Berlin Büyükelçisi Grenell, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'e gönderdiği mektupta, "güvenli iletişim sistemlerinin" savunma ve istihbarat işbirliği için "temel" olduğunu vurgulayarak, Huawei gibi şirketlerin "bu değişimin gizliliğini" tehlikeye atabileceğini belirtti.

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, Berlin’in “güvenilmez” ortaklara güvenmesi durumunda, bunun gelecekte işbirliğinin ve bazı bilgilerin düzgün bir şekilde değişmesini tehlikeye atabileceğini belirtti.

"Güvenilmez tedarikçiler varsa..."

Sözcü, "Bir müttefik ağında güvenilmez tedarikçiler varsa, hem o ülke içindeki hem de bu ülke ile müttefikleri arasındaki hassas iletişimin bütünlüğü ve gizliliği hakkında soru işaretleri oluşturur" açıklamasında bulundu.

Federal Ekonomi Bakanlığı, mektubun alındığını doğruladı ve en kısa zamanda cevaplandırılacağını açıkladı.

Alman istihbarat servisleri BND gibi kuruluşlar ABD müttefikiyle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Uluslararası terörizm veya yasa dışı silah ticareti gibi sınır ötesi tehditler hakkında gizli bilgi alışverişinde bulunuyor. Almanya ABD'den aldığı istihbarat hizmetleri bu işbirliğinin vazgeçilmez olduğunu ABD'nin istihbarat konusunda teknik üstünlüğü ile Almanya'ya önemli bilgiler veriyor.

 

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:06
  1. ABD
  2. Almanya

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