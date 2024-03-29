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Gündem ABD heyeti Başkent’te: Mehmetçik harekete geçti Coni Türkiye’ye koştu
Gündem

ABD heyeti Başkent’te: Mehmetçik harekete geçti Coni Türkiye’ye koştu

Yeniakit Publisher
2024-03-29 18:03:00 -
ABD heyeti Başkent’te: Mehmetçik harekete geçti Coni Türkiye’ye koştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nden 4 üyeyi Ankara'da kabul etti. Görüşmede F-16 tedarik süreci ve terörle mücadele konuları yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nden 4 üyeyi Ankara'da kabul etti. Görüşmede F-16 tedarik süreci ve terörle mücadele konuları yer aldı.
Türkiye terörle mücadeleye yönelik yeni adımlar atmayı sürdürüyor...

Başta Irak olmak üzere terörün kökünü kazımak üzere gerekli iş birlikleri hızlandırıldı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 4 isim, Ankara'ya geldi.

Önemli konular masada yer aldı

Terörle mücadelede iş birliği, ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdiği destek, F-16 tedariki ve modernizasyonu, masadaki en önemli başlıklar.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin Türkiye ziyaretinde askeri ilişkiler konuşuluyor.
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Toplantılarda "milli güvenlik" vurgusu

Sınırlarında oluşturulması planlanan terör koridoruna müsaade etmeyen Türkiye, bu toplantılarda "milli güvenlik hassasiyetini" üst düzeyde tutacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üyesi Adam Smith ve beraberindeki üyeleri Ankara'da kabul etti.

Bakan Güler heyeti kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetiyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Bakan Güler'in, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul ettiği ifade edildi.

Akar'la da görüştüler

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da, heyetle görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da ABD Temsilciler Meclisinde enerji, ticaret, mali hizmetler ve bütçe komiteleri mensuplarından oluşan heyeti Bakanlık'ta ağırladı.

MİT Başkanı ile görüşme yapılacak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; ABD heyeti, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.

Ziyaret iki ülke ilişkileri için bir fırsat

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu ziyareti, son dönemde gelişen Türkiye-ABD ilişkileri ve Türkiye'nin hassasiyetlerini üst seviyede dile getirmek için fırsat olarak görüyor.

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