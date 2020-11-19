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Aktüel ABD Hastalık Önleme Merkezi'nden "Şükran Günü tatilinde seyahat etmeyin" uyarısı
Aktüel

ABD Hastalık Önleme Merkezi'nden "Şükran Günü tatilinde seyahat etmeyin" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 23:03:49 -
ABD Hastalık Önleme Merkezi'nden "Şükran Günü tatilinde seyahat etmeyin" uyarısı

NEW YORK (AA) – ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede son günlerde iyice artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle önümüzdeki hafta kutlanacak Şükran Günü (Thanksgiving day) tatilinde seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Webinar üzerinden yapılan basın toplantısında, CDC yöneticisi Henry Walke, "Şükran Günü tatili döneminde artan salgın vakaları sebebiyle vatandaşlara seyahat etmemelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Walke, son günlerde ülke genelinde Kovid-19 vakalarında çok büyük bir artış olduğuna vurgu yaparak, "İnsanlar Şükran Günü nedeniyle bir araya gelerek salgını daha da kontrol edilemez hale getirecekler, belki sevdiklerinin ölümüne neden olacaklar." ifadesini kullandı.

Kovid-19 enfeksiyonlarının yüzde 40’nın semptom göstermeden bulaştığını hatırlatan Walke, virüsün Şükran Günü tatilinde ülkenin bir bölümünden diğerine taşınmaması gerektiğinin altını çizdi.

ABD’de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Bu geleneksel günde aile fertleri, akrabalar ve arkadaşlar bir araya toplanarak Şükran Günü yemeği yeniyor.

Yılın en yoğun seyahat haftasının yaşandığı Şükran Günü tatilinde bu yıl 50 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor.

AAA seyahat acentası kayıtlarına göre, geçen yıl 55 milyon Amerikalı Şükran Günü tatilinde seyahat ederken, bu yıl pandemi nedeniyle bu orandan yüzde 10 azalma tahmin ediliyor.

ABD'de son bir haftada günlük ortalama vaka sayısının 160 bini geçti, toplam vaka sayısı 12 milyona yaklaştı, can kaybı 257 bini aştı.

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