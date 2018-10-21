THY- Euroleague
0553 313 94 23

ABD Grand Prix'i Hamilton önderliğinde başlıyor

Sıralama turlarının tamamlanmasının ardından Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

21 Ekim 2018 Pazar 11:00
ABD Grand Prix'i Hamilton önderliğinde başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı ABD Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak. ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı. Lewis Hamilton, 1 dakika 32.237 saniyelik derecesiyle kariyerinde 81. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, 1:32.298 ile 2'nci, Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen ise 1:32.307 ile 3. en iyi zamana imza attı.

Vettel ceza aldı
Bitime 4 yarış kala Hamilton'ın 67 puan arkasındaki Vettel, ilk antrenman seansında kırmızı bayrak sallanırken yavaşlamadığı için aldığı ceza yüzünden mücadeleye 5. cepten başlayacak.

Pilotlar klasmanının zirvesinde 331 puanla Hamilton yer alıyor. Büyük Britanyalı sürücüyü, 264 puanla Vettel ve 207 puanla bir diğer Mercedes pilotu Valtteri Bottas izliyor. 


ABD Grand Prix'si TSİ 21.10'da koşulacak.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 11:00
  1. abd
  2. formula 1
  3. grand prix

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanada'dan çok sert Cemal Kaşıkçı açıklaması
    1. Kanada'dan çok sert Cemal Kaşıkçı..
    2. STK’lar, Danıştay’da 4’e karşı 1 oyla..
    3. Harbiye’de fren yerine gaza basınca..
    4. S. Arabistan: Ölümü müzakere ekibinin..
    5. TBMM'de bütçe maratonu başlıyor
    6. Çelik'ten bir asist daha
    7. Sürücüsüz metronun ikinci etabı bugün..
    8. Meksika'da helikopter denize düştü!
    9. Alman Bakan Maas'tan Kaşıkçı tepkisi:..
    10. JP Morgan'dan 'gümüş' adımı
    11. Bin Selman’ın kuyruğu Trump’ın elinde!..
    12. Ali Koç'tan Comolli'ye sitem!
    13. Çöpe giden gıdanın 4’te 1’i 800..
    14. Suudi Arabistan'a bir destek de o..
    15. Konut alacaklar dikkat! Son 10 gün
    16. Eşinden habersiz bunu yapan yandı!..
    17. Adana'da kaldırım işgaline operasyon
    18. Fabri geri dönmek için haber yolladı!
    19. Cezamı öderim yoluma bakarım dönemi..
    20. Hasan Ruhani 4 ismi bakanlık için..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?