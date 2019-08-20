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ABD dün fırlatmıştı! Rusya'da açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin INF'den çekilerek 500 km'den uzun füze denemesi yapmasına ilişkin Washington’ın askeri gerginliği artırdığı söyledi.

20 Ağustos 2019 Salı 10:16
ABD dün fırlatmıştı! Rusya'da açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin çekilmiş olduğu INF anlaşmasındaki standartların üstünde bir menzilde füze denemesi yapmasının üzücü olduğunu, bu denemenin bu yönde bir çalışmanın uzun zamandır yürütüldüğünü gösterdiğini ifade etti. ABD'nin askeri gerginliği tırmandırdığını belirten Ryabkov, Moskova'nın kendisinin silah yarışına çekilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

''ABD’nin provokasyonlarına gelmeyeceğiz'' diyen Rus Bakan, ABD yapmadığı sürece bu doğrultuda hiçbir yere füze konuşlandırmayacaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:16
  1. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
  2. ABD
  3. rusya

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