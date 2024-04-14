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Gündem ABD dışişleri bakanlığı müsteşarı Türkiye'ye geliyor... John Bass, Türkiye'yi ziyaret edecek...
Gündem

ABD dışişleri bakanlığı müsteşarı Türkiye'ye geliyor... John Bass, Türkiye'yi ziyaret edecek...

Yeniakit Publisher
2024-04-14 20:40:00 - 2024-04-14 20:41:41
ABD dışişleri bakanlığı müsteşarı Türkiye'ye geliyor... John Bass, Türkiye'yi ziyaret edecek...

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bass'ın ziyareti çerçevesinde yapılacak temaslarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanının eş başkanlıklarında 7-8 Mart tarihlerinde düzenlenen 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında kararlaştırılan hususlar dahil ikili ilişkiler, Gazze'deki güncel gelişmeler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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