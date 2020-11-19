  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan işgal altındaki Golan Tepeleri’ne ziyaret
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan işgal altındaki Golan Tepeleri’ne ziyaret

Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ni ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-19 20:44:52 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan işgal altındaki Golan Tepeleri’ne ziyaret

KUDÜS (AA) – ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ziyaretinin ikinci gününde işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan bir Yahudi yerleşim biriminin ardından işgal altındaki Golan Tepeleri'ni de ziyaret etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'ne askeri helikopterle gelen Pompeo’ya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi eşlik etti.

Açıklamada, Pompeo’nun yetkililerden bölge hakkında bilgi aldığı ve Bental Dağı’ndan manzarayı izlediği belirtildi.

Bu ziyaretle Pompeo, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ni ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Pompeo ile Aşkenazi, Golan Tepeleri'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını hatırlatarak, ABD ile Avrupalı kurum ve kuruluşların Golan Tepeleri'nin Suriye’ye iade edilmesi çağrılarını kınadı.

Suriye’nin bölge üzerinde egemenlik kurmasının İsrail’i tehlikeye sokacağını söyleyen Pompeo, “Beşşar Esed’in bu topraklara hakimiyeti söz konusu olursa Batı ile İsrail için teşkil edeceği tehlikeyi siz düşünün.” ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi ise, Pompeo’ya ziyareti için teşekkür ederek, ABD’nin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasının öneminin altını çizdi.

Aşkenazi, İsrail’in Suriye hükümetini ve Beşşar Esed yönetimini bölgede yaşanan her türlü olaydan sorumlu tutacağını ve İran’ın bölgedeki faaliyetlerine izin vermeyeceğini vurguladı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart 2019’da Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "ABD'nin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kokuşmuş mahallede rezalet patladı! Cem Yılmaz'ı yerin dibine gömdü
Medya

Kokuşmuş mahallede rezalet patladı! Cem Yılmaz'ı yerin dibine gömdü

Ahlak dışı yaşam biçimleriyle magazin medyası tarafından ‘ünlü’ etiketi yapıştırılarak topluma rol model olarak sunulan isimler artık birbir..
Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret
Siyaset

Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale ge..
BAE’den sonra Yunanistan talip oldu! Eğer verirlerse... Türkiye tüm bölgeyi kapsayacak şekilde sistemi kuracak
Gündem

BAE’den sonra Yunanistan talip oldu! Eğer verirlerse... Türkiye tüm bölgeyi kapsayacak şekilde sistemi kuracak

ABD’nin Türkiye'ye vermediği F-35 savaş uçaklarına, Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) ardından Yunanistan da talip oldu. Türkiye de şartını..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay