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Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Sudan Başbakanı Hamduk görüştü
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Sudan Başbakanı Hamduk görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 21:44:52 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Sudan Başbakanı Hamduk görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, yaptıkları telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracaklarına yönelik açıklamasını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ile Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Pompeo ve Hamduk, Başkan Donald Trump'ın Sudan'ın 'Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkarılması yönelik adım atacağı açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Bu, ikili ilişkilerde muazzam bir adımdır." ifadesine yer verildi.

Pompeo'nun, görüşmede Hamduk'un İsrail ile ilişkileri geliştirme yönünde attığı adımlarını kutladığı ve Sudan'ın demokratik geçiş sürecine ABD'nin desteğinin devam edeceğini vurguladığı aktarıldı.

- Trump'ın 335 milyon dolar şartı

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Twitter hesabından, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu. Trump, bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını vurgulamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği 10 milyar doları aşkın tazminatın bir yıldır yürütülen müzakereler sonucu birkaç yüz milyon dolara düşürüldüğünü ve salı günü itibarıyla yatırıldığını bildirmişti.

- ABD'nin kara listeye aldığı Sudan 27 yıldır ambargo ve yaptırımlarla karşı karşıya

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’e 1991-1996 yıllarında kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle “kara listeye” dahil ettiği Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 18 Mayıs’ta Sudan hükümetinin, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.  Müzakereler sonucu bu rakam 335 milyon dolara kadar düşürülmüştü.

El-Kaide'nin bombalı saldırılarında 224 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından birçok kurban ve yakını ABD'deki eyalet ve federal mahkemelere başvurarak saldırılardan dolayı Sudan hükümetini suçlamış ve tazminat talep etmişti.

ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti.

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