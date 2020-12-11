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Aktüel ABD, casus uydusunu uzaya yolladı
Aktüel

ABD, casus uydusunu uzaya yolladı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:42:17 -
ABD, casus uydusunu uzaya yolladı

ANKARA (AA) - ABD, "NROL-44" casus uydusunu uzaya gönderdi.

"Space.com" internet sitesindeki habere göre, işlevi gizli tutulan uydu, Boeing ve Lockheed Martin ortaklığı United Launch Allience (ULA) tarafından üretilen "Delta 4" ağır taşıyıcı roketiyle, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Ofisine (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

Uydunun 26 Ağustos ve 26 Eylül'de planlanan fırlatışları, teknik sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

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