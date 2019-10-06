ABD Büyükelçiliğinden 'beğeni' özrü geldi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür diledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür diledi. Büyükelçilik, söz konusu paylaşıma ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. AK Parti'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki Açıklamada, "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz." ifadesi yer aldı. ABD Büyükelçiliğinin yanlışla beğendiğini açıkladığı FETÖ firarisi Babahan'ın paylaşımında, "MHP Lideri Devlet Bahçelisiz bir siyaset dönemi" vurgusu yer alıyor.

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